Filme für die Seele

Zum heutigen internationalen Tag der seelischen Gesundheit bietet der Verein „pro mente“ wieder die Kinoreihe „Filme für die Seele“ an. In burgenländischen Kinos werden Filme gezeigt, die eine psychische Krankheit zum Thema haben.

Im Mittelpunkt der Kinoreihe stehen zwei Filme: „Birnenkuchen mit Lavendel“ setzt sich mit Autismus auseinander; im zweiten Film „Wie im Himmel“ geht es um Depression. Ziel dieser Initiative sei es, psychische Krankheiten vor den Vorhang zu holen und öffentlich darüber zu sprechen und aufzuklären, erklärt die Geschäftsführerin von „pro mente“ Burgenland, Eva Blagusz.

Die Kinoreihe wurde bereits am Montag gestartet, weitere Vorstellungen gibt es in Illmitz, Oberpullendorf und Oberwart. Der Kinobesuch ist gratis.

Es kann jeden treffen

Die Zahl an psychisch kranken Menschen nehme stetig zu, so Psychotherapeutin Elisabeth Reiner: „Es betrifft jeden. Wir sind ständig gefordert, wir müssen uns ständig anpassen, ständig auf neue Dinge eingehen. Das ist etwas, was viele Menschen einfach nicht können.“ Ein positiver Wandel sei, dass vor allem Jugendliche präventiv psychologische Hilfe aufsuchen, so Reiner.

Hotline für einen Tag

Der burgenländische Landesverband für Psychotherapie hat heutigen zum Tag der seelischen Gesundheit eine Hotline eingerichtet. Bei Fragen sind die Psychotherapeuten des Landesverbandes von 8.00 bis 18.00 erreichbar unter 02682/63 010.

