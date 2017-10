Basketball: Derby in Güssing

2014 und 2015 wurden die Güssing Knights Basketballmeister. Im vergangenen Jahr verabschiedeten sie sich aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga. Ein Teil lebt im Klub der Jennersdorf Blackbirds weiter, der heuer Bundesligaluft schnuppern darf.

Die Güssing Knights sind Geschichte, doch der Basketball lebt weiter - Dank der Jennersdorf Blackbirds, die in diesem Jahr in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind. „Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Es ist wichtig, dass der Standort hier in Güssing bleibt. Die Jungen brauchen eine Perspektive und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin“, so Manuel Jandrasits von den Jennersdorf Blackbirds.

Lautstark präsentierten sich die Anhänger - jeder weiß wie viel „Güssing“ in dieser Jennersdorfer Mannschaft steckt. „Wir sind namentlich nach Jennersdorf gewandert. Der Nachwuchs ist noch in Güssing. Wir sind Karl Baldauf sehr dankbar, dass wir unter Blackbirds Jennersdorf spielen dürfen - im Herzen sind wir noch immer die Knights“, so Fan Michael Feiertag.

ORF

ORF

Viel Güssing steckt in Jennersdorf

„Relativ viel Güssing steckt in der Jennersdorfer Mannschaft. Ehemalige Spieler der Knights unterstützen uns und alle Spieler sind aus dem Südburgenland“, sagte der Obmann der Blackbirds Karl Baldauf. Die Bundesliga-Heimspiele bestreiten die Blackbirds in Güssing. Auch der Kader erinnert teilweise an glorreiche Zeiten.

Im Burgenland-Derby gegen Mattersburg standen drei Akteure der einstigen Güssinger Meistermannschaft im Kader: Kapitän Manuel Jandrasits ist einer davon. Ein anderer ist der Güssinger Matthias Klepeisz. Auch Trainer Daniel Müllner hat eine Vergangenheit bei den Knights. „Die Zuschauer sind, wie in den Jahren zuvor sensationell. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, die Fans stehen immer hinter uns“, so der Trainer der Jennersdorf Blackbirds Daniel Müllner.

ORF

Gut für die Liga und die Region

Mehr als 300 Zuschauer bejubelten einen klaren 64:43-Heimsieg der Blackbirds gegen die Rocks. Die Mattersburger haben nun einen neuen scharfen Konkurrenten aus dem eigenen Bundesland in der Liga. „Ich glaube, dass es eine super Sache für die Liga, für uns und für die Jennersdorfer ist“, sagte Lukas Hrdlicka, Sportlicher Leiter von Mattersburg. Güssing ist also zurück im bundesweiten Basketball-Sport. Dank dem Klub aus Jennersdorf und den treuen Anhängern.