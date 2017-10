Nicole Trimmel: Letzter Kampf in Oslip

Die Kickboxerin Nicole Trimmel hat am Samstag ihre Karriere als Siegerin beendet. Und zwar in ihrer Heimatgemeinde Oslip. Sie hat vor rund 1.000 Fans den Sieg gegen ihre russische Dauerrivalen Ksenia Miroshnichenko geholt.

Am Samstag Abend gegen 21.30 Uhr beendete die österreichische Kickboxerin ihre erfolgreiche, sportliche Karriere. Mit 35 Jahren ist jetzt Schluss, ein Gedanke der direkt nach dem Kampf noch nicht so richtig greifbar war.

„Es ist komisch gewesen, wie ich oben stand und gedacht habe, dass es der letzte Wettkampf war. Ich glaube, es dauert bis man das realisiert hat. Am Schluss hab ich es genossen, was ich die Tage vorher nicht gedacht hätte. In der ersten Runde habe ich gemerkt, es passt alles. Die Energie in der Halle war der Wahnsinn und da geht man dann gelassen rein und freut sich nur mehr“, so Trimmel.

Erhofftes Event

Viele aktive und ehemalige Sportler fieberten mit, zum Beispiel Julia Dujmovits und Ex-Rad-Ass Rene Haselbacher. Das Event in Oslip war jedenfalls so, wie sich das Nicole Trimmel erträumte.

„Das Event in dieser Größenordnung aufzustellen war immer mein Traum. Diesen Traum bin ich so lang nachgelaufen und heute ist er aufgegangen. Ich glaube, ich werde mir ein paar Wochen eine Auszeit gönnen, alles aufarbeiten, genießen, viele Bilder im Nachhinein sehen und einfach realisieren, was hier abgegangen ist“, so Trimmel.