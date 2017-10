Deutschkreutz: Aufregung um Stimmzettel

100 auffällige Stimmzettel habe es in Deutschkreutz gegeben, so ÖVP-Ortsparteiobmann Andreas Kacsits. Er wirft Bürgermeister Manfred Kölly vom LBL vor, die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl zu dessen Gunsten verfälscht zu haben.

Manfred Kölly im Mittelpunkt politischer Turbulenzen in seiner eigenen Gemeinde: ÖVP und SPÖ wollen Unregelmäßigkeiten bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am Sonntag bemerkt haben. „Es hat bei Auszählungen in den einzelnen Sprengeln grobe Unstimmigkeiten und Auffälligkeiten gegeben - gleiche Kugelschreiber, gleiche Kreuze. Dann waren noch zwei Damen im Wahllokal und wollten wählen, hatten aber schon Wahlkarten. Das haben wir alles protokolliert und zur Anzeige gebracht“, so Kacsits.

Die SPÖ-Deutschkreutz übermittelte bereits eine Sachverhaltsdarstellung an die Landeswahlbehörde und die Staatsanwaltschaft, die ÖVP forderte die Aufhebung der Wahl. Der gesamte Akt - inklusive aller Stimmzettel und Niederschriften - ist versiegelt und gut versperrt bei der Landeswahlbehörde untergebracht. Am Mittwoch wird eine Sitzung der Landeswahlbehörde stattfinden, wo die Landeswahlbehörde die weiteren Ermittlungsschritte festlegen werde, so Landeswahlleiterin Brigitte Novosel.

ORF

Kacsits möchte Aufklärung

Der seit 2002 amtierende Ortschef Kölly wurde am Sonntag mit 59,9 Prozent der Stimmen wiedergewählt, Kacsits lag mit 17,09 Prozent an dritter Stelle. Die ÖVP habe ihr Wahlziel erreicht- man habe die Mandate - trotz 300 Wählerstimmen weniger als 2012 - halten können, meinte Kacsits. „Ich wünsche mir, dass das aufgedeckt wird. Was dabei herauskommt, liegt nicht in unserer Hand. Wir haben es aufgezeigt, mehr können wir nicht tun“, so Kacsits, ÖVP-Bürgermeisterkandidat bei der Gemeinderatswahl in Deutschkreutz.

Sollte bei den Untersuchungen nichts herauskommen, wird Kacsits die Konsequenz ziehen und aus dem Gemeinderat ausscheiden, kündigte er an. Doch daran glaubte er nicht - vielmehr vermutete er, dass Kölly selbst hinter der Sache steckt und seinen Sohn Andreas zum Vizebürgermeister machen wollte. „Es waren auffällig viele Kreuze für Herrn Kölly und seinen Sohn“, sagte Kacsits.

ORF

Neues Wahlverfahren oder Neuauszählung

„Die Landeswahlbehörde entscheidet mit Bescheid. Es könnte sein, dass die Wahl zur Gänze aufgehoben wird, dann müsste ein neuerliches Wahlverfahren durchgeführt werden - dann müsste Deutschkreutz noch einmal wählen. Es kann aber auch sein, dass nur eine Neuauszählung der Stimmen passiert“, sagte Novosel. Manfred Kölly, der bei der Nationalratswahl für die Liste FLÖ kandidiert, war am Freitag zu keiner Stellungnahme bereit.

