Schulprojekt „Gras im Burger“

Die Seminarbäuerinnen bieten österreichweit ein neues Schulprojekt an. Unter dem Motto „Wie kommt das Gras in den Burger?“ sollen Jugendliche mehr Einblick in die Landwirtschaft bekommen.

Seminarbäuerin Carina Laschober-Luif lebt in Pinkafeld. Der elterliche Hof ist eine große Farm mit vielen Tieren. Das ist heutzutage selten. „Wir haben auch Streuobstwiesen für die Obstproduktion zum Saft Machen. Es ist eine sehr vielseitige Landwirtschaft. Das gibt es heute nicht mehr so oft“, so die Bäuerin.

Kinder lernen Kreislauf der Landwirtschaft kennen

Die Absolventin der Universität für Bodenkultur will jungen Konsumenten näher bringen, wie wichtig die Vielfalt und der natürliche Kreislauf in der Landwirtschaft sind. „Mir ist es wichtig, mein Wissen, welches ich von Klein auf mitbekommen habe, anderen Kindern zu vermitteln und auch Schülern, die vielleicht noch nie etwas davon gehört haben oder keinen Bezug dazu haben. Es gibt leider immer weniger bäuerliche Betriebe und dadurch geht das Wissen auch verloren, wie Landwirtschaft funktioniert.“

Projekt „Gras im Burger“

Als Seminarbäuerin ist Laschober-Luif in Kindergärten und Volksschulen unterwegs. Das neue Projekt der Landwirtschaftskammer und dem Landwirtschaftlichen Fortbildungsinstitut richtet sich erstmals nur an Jugendliche und nennt sich „Gras im Burger“. Es gehe umd den Produktionskreislauf von heimischem Rindfleisch - „also von der Geburt des Kälbchens bis es dann im Regal im Supermarkt oder beim Fleischhauer landet“. Gerne kocht die Südburgenländerin ein Lieblingsgericht vieler Jugendlicher: Burger. Die Kinder erfahren so spielerisch, was in einem Burger enthalten ist und wo die Rohstoffe herkommen.

„Ich wusste nicht, was die Tiere essen“

Ihren ersten Einsatz für „Gras im Burger“ hatte Laschober-Luif in Pinkafeld. In der Küche der Neuen Mittelschule lauschten die Jugendlichen der Bäuerin und ihren Erzählungen über den Alltag am Hof. Danach durften Burger zubereitet werden. Für manche Schüler war nicht nur das eine neue Erfahrung. „Für mich war es etwas neues, ich war noch nie auf einem Bauernhof. Ich wusste nicht, was die Tiere essen“, sagt etwa ein Schüler.

In der NMS Pinkafeld kam das „Gras im Burger“ gut an. Das Endprodukt schmeckte jedenfalls. Die zwei- bis dreistündigen Workshops können von Schulen beim Landwirtschaftlichen Fortbildungsinstitut gebucht werden.

