Wildwechsel führte zu schwerem Unfall

Ein 29-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Jennersdorf schwer verletzt worden. Der Mann kam nach einem Ausweichmanöver wegen eines Wildwechsels mit seinem Auto von der Fahrbahn ab.

Laut Polizei war der Slowene auf der Bundesstraße 58 im Gemeindegebiet von Tauka (Gemeinde Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf) unterwegs gewesen, als er dem Tier auswich und frontal gegen eine steile Bachböschung prallte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Bei dem Unfall entstand an dem Auto Totalschaden. Die Feuerwehr Tauka übernahm die Bergungsarbeiten.

Unterschätzte Gefahr

Die Gefahr von Wildwechsel wird oft unterschätzt, das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) appelliert daher an die Lenker, die Geschwindigkeit anzupassen - vor allem in Gefahrenbereichen und zu bestimmten Tageszeiten - mehr dazu in Stündlich passiert ein Wildunfall.