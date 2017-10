Schlepper versteckte 18 Flüchtlinge in Lkw

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat die Polizei in einem Lkw 18 Flüchtlinge entdeckt, die illegal nach Österreich gebracht werden sollten. Der bulgarische Lenker wurde wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen.

Bei der Kontrolle des Lkws entdeckten die Beamten im Laderaum 15 irakische und drei palästinensische Staatsangehörige, die keine erforderlichen Einreise- bzw. Aufenthaltsdokumente vorweisen konnten. Unter den 18 Flüchtlingen waren auch drei Frauen und fünf Kinder. Sie wurden in die Registrierstelle Nickelsdorf sowie ins Polizeianhaltezentrum nach Eisenstadt gebracht.

Lenker in U-Haft

Über den 62-jährigen bulgarischen Lenker wurde die U-Haft verhängt, er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Menschenhandel, wie die Landespolizeidirektion Burgenland mitteilte.