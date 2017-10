Polizeiauto in Unfall verwickelt

Auf dem Zubringer zu Südostautobahn (A3) bei Wulkaprodersdorf ist es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall gekommen, in den auch ein Polizeiauto verwickelt war. Ein Polizist und ein weiterer Lenker wurden dabei verletzt.

Ein Autofahrer hatte um 4.40 Uhr sein Fahrzeug nach einer Panne am Fahrbahnrand abgestellt. Ein anderer Pkw-Lenker fuhr auf das abgestellte Auto auf, der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sicherte daraufhin die Unfallstelle ab. Ein herankommender Lenker übersah offensichtlich die durchgeführten Absperrungsmaßnahmen und fuhr ungebremst in das abgestellte Polizeiauto, hieß es vom Landespolizeidirektion.

Landespolizeidirektion

Ein Polizist wurde von einem herumfliegenden Fahrzeugteil am Fuß getroffen und leicht verletzt. Der Beamte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten war die A3 mehr als drei Stunden gesperrt.