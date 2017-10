Neues Abfall-Logistikzentrum in Gols

In Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist am Dienstag das sogenannte Abfall-Logistikcenter des Umweltdienstes Burgenland (UDB) eröffnet worden. Drei Millionen Euro wurden investiert. Mit dieser neuen Einrichtung sei man nun für die Zukunft gewappnet, heißt es vom UDB.

Mit dem Abfall-Logistikcenter reagiert man auf die ständig wachsende Menge an Abfällen und Altstoffen. Nun entspreche man den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der modernen Abfallwirtschaft, so die beiden UDB-Geschäftsführer Franz Alexander Predl und Rudolf Haider.

UDB

35.000 Tonnen Abfall pro Jahr

Die Bauarbeiten dauerten 16 Monate und wurden während des laufenden Betriebes durchgeführt. Neu errichtet wurden unter anderem das Büro- und Mannschaftsgebäude, die Brückenwaage, das Lager für gefährliche Abfälle, eine Rundbogenhalle sowie das Altstoffsammelzentrum. Der Strom kommt von einer neuen Photovoltaikanlage.

In dem neuen Abfall-Logistikcenter Gols arbeiten 40 Mitarbeiter, ausgestattet ist man mit insgesamt 13 Lkws. Pro Jahr werden hier mehr als 35.000 Tonnen Abfall umgeschlagen. Die Größe des Areals beträgt nun 21.000 Quadratmeter und ist somit doppelt so groß wie vor dem Ausbau.

Link: