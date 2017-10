A4-Flüchtlingsdrama: Weiter Verhaftungen

Im Kecskemet in Ungarn läuft weiter der Prozess gegen jene Schlepperbande, die für den Erstickungstod von 71 Flüchtlingen, die 2015 bei Parndorf entdeckt wurden, verantwortlich sein soll. Das Gericht gab nun bekannt, dass gegen drei Verdächtige ermittelt wird.

Die mutmaßlichen Komplizen der Bande wurden bereits festgenommen. Das Gericht will demnächst entscheiden, ob gegen die drei Anklage erhoben und ob das Verfahren in das laufende in Kecskemet einbezogen wird. Was den drei Beschuldigten zur Last gelegt wird, welche Rolle sie in der Bande hatten und was sie ausgesagt haben, ist nicht bekannt. Der Prozess wird am 30. Oktober fortgesetzt.

Link: