Ex-VPler macht ÖVP Jennersdorf zu schaffen

Der Bezirk Jennersdorf hat bei den Gemeindewahlen für Schlagzeilen gesorgt: In Mühlgraben wurde der jüngste Bürgermeister Österreichs gewählt. In Jennersdorf verlor die ÖVP die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Das liegt vor allem an einem ehemaligen ÖVP-Mitglied.

Von den dramatischen ÖVP-Verlusten in Jennersdorf profitierte in erster Linie die erst heuer gegründete Bürgerliste Jennersdorf - mehr dazu in Jennersdorf: ÖVP verliert massiv. Initiator der Bürgerliste Jennersdorf ist ein Mann, der von der ÖVP kommt: Malermeister Reinhard Deutsch ist Bezirksobmann des ÖVP-Wirtschaftsbundes. Er habe nicht erwartet, dass er mit seiner Liste JES auf Anhieb sieben Mandate im Gemeinderat machen werde, so Deutsch. Man habe natürlich die Mehrheit der ÖVP brechen wollen, aber das sei ein echter Erdrutsch was da passiert sei.

Die ÖVP habe ihn gleich nach der Listengründung aus der Partei ausgeschlossen, im Wirtschaftsbund sei er nach wie vor, sagte Deutsch. Die Bürgerliste habe er gegründet, weil in Jennersdorf in den vergangenen Jahren Parteipolitik wichtiger als Sachpolitik gewesen sei.

Hircy: Wähler werden mobiler

Deutsch schaffte es auch in die Bürgermeister-Stichwahl in vier Wochen. Dort trifft er auf Amtsinhaber Bernhard Hirczy (ÖVP). In Österreich sei derzeit sehr viel in Bewegung - auch in Jennersdorf, sagte Hirczy über die schweren Verluste der Volkspartei - von 15 auf zehn Mandate. Man habe einfach gemerkt, dass die Wähler mobiler würden und auch neue Angebote annähmen.

Auch die SPÖ und die Grünen verloren in Jennersdorf Stimmen: Beide Parteien sind jetzt mit je drei Mandaten weniger im Gemeinderat vertreten. Die FPÖ gewann vier Mandate.

Jüngster Bürgermeister in Mühlgraben

Einige Kilometer weiter südlich von Jennersdorf, in Mühlgraben, amtiert nun der jüngste Bürgermeister Österreichs: Fabio Halb (SPÖ) ist erst 20 Jahre alt - mehr dazu in Jüngster Bürgermeister Österreichs. Er bekam fast 80 Prozent der Stimmen.

Politik habe ihn schon immer interessiert und sei auch bei ihm zuhause ein Tagesthema gewesen, so Halb. Er will in seiner Heimatgemeinde Verantwortung übernehmen. Wenn es ihm kein Herzensanliegen gewesen wäre, hätte er ja nie kandidiert, so Halb.

