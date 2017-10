Rekordinteresse an Berichterstattung

Die Berichterstattung des ORF Burgenland in Fernsehen, Radio und Online zu den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 1. Oktober ist auf enormes Publikumsinteresse gestoßen.

Im Fernsehen erreichte der ORF Burgenland in zwei Sondersendungen und einer Spezialausgabe von „Burgenland heute“ insgesamt 150.000 Seherinnen und Seher. Der Marktanteil um 19.00 Uhr lag bei 62 Prozent.

ORF

In der 90-minütigen Wahl-Sondersendung gab es nicht nur detaillierte Ergebnisse und Reaktionen, sondern auch mehr als 20 Live-Schaltungen in alle Bezirksvororte und in Gemeinden mit spannendem Wahlausgang.

ORF

In der fünfstündigen Sondersendung auf Radio Burgenland gab es ab 13.00 Uhr laufend die Ergebnisse und Reaktionen der Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten. Schon im Vorfeld wurden im „Gemeindereport“ auf Radio Burgenland 171 Beiträge über die Ausgangssituation in allen Gemeinden gesendet.

4,6 Millionen Zugriffe

Burgenland.ORF.at - mit allen Ergebnissen und Hintergrundberichten, Reportagen und Reaktionen - verzeichnete insgesamt 4,6 Millionen Zugriffe, davon fast vier Millionen auf die Einzelergebnisse aus den Gemeinden. Der Liveticker mit den wichtigsten und überraschendsten Entscheidungen konnte 290.000 Page-Impressions verzeichnen.

Auch im Teletext konnten insgesamt 2,5 Millionen Seitenaufrufe gezählt werden – davon 2,3 Millionen auf die Detailergebnisse.

Für ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger ist das enorme Publikumsinteresse ein weiterer Beweis für die hohe Informationskompetenz und trimediale Kompetenz des Landesstudios.