Erstes NEOS-Gemeinderatsmandat

NEOS hat am Sonntag das erste Gemeinderatsmandat im Burgenland geschafft: Eduard Posch zieht für NEOS in den Gemeinderat von Pinkafeld ein. Er wolle ein „neues Miteinander“ in die Gemeindepolitik bringen, so Posch.

Er sehe das Wahlergebnis als Auftrag und wolle mit großer Freude und Lust, die Gemeindepolitik mit den Menschen mitgestalten, sagte der neue NEOS-Gemeinderat in Pinkafeld. Der Erfolg sei sicher auf das großartige Team zurückzuführen, man habe eine total junge Truppe.

Links: