ÖVP ficht Wahl in Deutschkreutz an

Die ÖVP hat Montagvormittag bekannt gegeben, die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) anzufechten - wegen Widersprüchlichkeiten bei den Wahlkarten, wie es hieß.

Laut ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph soll es bei mehr als 100 Wahlkarten Ungereimtheiten geben. „Unsere Ortspartei wird heute noch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft aber auch an die Landeswahlbehörde schicken, um dort Klarheit zu bekommen“, sagte Wolf. Die Einspruchsfrist laufe noch bis nächste Woche, so Wolf.

Ergebnis Deutschreutz

In Deutschkreutz erreichte die Liste Burgenland zehn Mandate, die ÖVP sieben, die SPÖ sechs. Die Bürgermeisterwahl gewann Amtsinhaber Manfred Kölly (LBL) klar mit rund 60 Prozent.

