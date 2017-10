Akkus lösten Brand im Strohlager aus

Die Ursache für den Brand in einem Strohlager in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) vergangenen Samstag ist geklärt. Das Feuer war von zwei Akkus, welche im Technikraum des Betriebes geladen wurden, ausgelöst worden.

Die beiden Akkus hatten sich beim Laden im Technikraum der Stroh-Schredderanlage überhitzt und waren in Brand geraten. Ein Arbeiter der Firma hatte das Feuer bemerkt und alarmierte die Einsatzkräfte. Von dem Brand betroffen waren der Technikraum und das unterhalb befindliche Strohlager.

Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See

Zwölf Feuerwehren mit insgesamt 175 Mitgliedern waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten über sechs Stunden. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Lagerhallen konnte verhindert werden. Verletzte gab es keine. Die Schadenssumme ist laut Polizei noch nicht bekannt.

