Dragschitz legt Mandat zurück

Nachdem die Grünen bei der Gemeinderatswahl in Eisenstadt Verluste hinnehmen mussten, zieht Spitzenkandidatin Yasmin Dragschitz die Konsequenzen und legt ihr Mandat zurück.

Die Grünen Eisenstadt erreichten neun Prozent der Stimmen - das ist ein Minus von drei Prozentpunkten. Damit verloren die Grünen auch ein Mandat - mehr dazu in Eisenstadt: ÖVP bleibt absolute Nummer eins. Sie haben jetzt zwei Mandate und damit keinen Klubstatus mehr im Gemeinderat. Für die Grünen werden künftig Anja Haider-Wallner und Peter Ötvös im Gemeinderat tätig sein.

„Bitteres Wahlergebnis“

„Das Wahlergebnis ist für uns bitter. Wir haben unserer Wahlziele nicht erreicht", so Dragschitz in einer Aussendung. „Mir persönlich war und ist ein kritischer und konstruktiver Zugang in der Gemeindepolitik ein großes Anliegen. Wir haben es aber leider nicht geschafft, diese Art von Politik sowie unser Engagement in der Eisenstädter Stadtpolitik erfolgreich zu kommunizieren“, so Dragschitz weiter.

Links: