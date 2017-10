Wahl 17: Rote und blaue Bundespartei zufrieden

Zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Parteien bei den burgenländischen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen zeigten sich am Sonntag die Bundesparteien von SPÖ und FPÖ.

Für die SPÖ äußerte sich erstmals das nach dem Rücktritt Georg Niedermühlbichlers neue Bundesgeschäftsführer-Duo Andrea Brunner und Christoph Matznetter in einer gemeinsamen Aussendung. Brunner und Matznetter gratulierten den burgenländischen Parteikollegen zu den „guten Ergebnissen“. Der Erfolg bei den Kommunalwahlen zeige „eindrucksvoll das große Vertrauen, das die Menschen im Burgenland in Landeshauptmann SPÖ-Landesparteivorsitzenden Hans Niessl und sein Team haben“.

FPÖ: Regierungspolitik werde anerkannt

Auch für die Bundes-FPÖ reagierte ein Duo - Generalsekretär Herbert Kickl und Norbert Hofer, Vizeparteichef und Burgenland-Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl. Sie sahen in den Kommunalwahlen ein Signal dafür, dass freiheitliche Regierungspolitik Anerkennung findet und von den Burgenländern angenommen wurde. „Das Ergebnis ist höchst erfreulich, bringt es doch einen guten Stimmenzuwachs für die FPÖ mit einem Plus von 75 Prozent an Mandaten“, so Kickl und Hofer in einer Aussendung.

