Eisenstadt: ÖVP bleibt absolute Nummer eins

Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) hat sein Wahlziel erreicht: Er setzte sich im ersten Wahlgang gegen fünf Gegner durch und die ÖVP behält die absolute Mehrheit im Gemeinderat und baut sie sogar noch aus.

Steiner erhielt bei der Bürgermeisterwahl in Eisenstadt 60,3 Prozent der Stimmen, das bedeutet für den Bürgermeister ein Plus von 6,8 Prozentpunkten gegenüber 2012. Auf Platz zwei landete der SPÖ-Kandidat Günter Kovacs, der Verluste hinnehmen musste und auf 23 Prozent der Stimmen kam. Platz drei erreichte FPÖ-Kandidat Geza Molnar mit 8,2 Prozent der Stimmen - ein Plus von 2,4 Prozent für die FPÖ.

Im Gemeinderat sicherte die ÖVP ihre absolute Mehrheit weiter ab und kam auf 55,3 Prozent der Stimmen. Damit hat die ÖVP jetzt 17 Mandate im Gemeinderat, zwei mehr als bisher. Die SPÖ verlor dagegen zwei Mandate und stellt jetzt sieben Gemeinderäte. Die Grünen verloren ein Mandat und stellen nur mehr zwei Gemeinderäte, die FPÖ gewann ein Mandat dazu und besetzt jetzt drei Sitze im Gemeinderat.

