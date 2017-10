Jennersdorf: ÖVP verliert massiv

In Jennersdorf muss der amtierende ÖVP-Bürgermeister Bernhard Hircy in die Stichwahl gegen den Kandidaten der Jennersdorfer Bürgerliste Reinhard Deutsch. Auch im Gemeinderat erlitt die ÖVP dramatische Verluste.

Hircy bekam bei der Bürgermeisterwahl 41,4 Prozent der Stimmen, Deutsch von der Jennersdorfer Bürgerliste erhielt 26 Prozent. Die Bürgerliste wurde erst vor einigen Monaten gegründet und ist der große Gewinner der Gemeindewahlen in Jennersdorf.

JES und FPÖ gewinnen im Gemeinderat

Auch bei der Gemeinderatswahl verlor die ÖVP massiv an Stimmen und Mandaten: Sie fiel von 15 auf zehn Mandate zurück und verlor damit auch ihre absolute Mehrheit. Die Jennersdorfer Bürgerliste ist jetzt mit sieben Mandaten zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat. Auch die FPÖ gewann in Jennersdorf stark dazu: Sie verzeichnet ein Plus von vier Mandaten und hält jetzt bei fünf Gemeinderäten. Die SPÖ verlor ebenso wie die Grünen drei Mandate und hat zwei Gemeinderäte, die Grünen besetzen nur mehr einen Sitz.

