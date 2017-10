Stichwahl entscheidet in Neusiedl am See

Die Stichwahl wird in vier Wochen darüber entscheiden, wer in Neusiedl am See den Bürgermeistersessel besetzen wird: Thomas Halbritter (ÖVP) tritt gegen Elisabeth Böhm (SPÖ) an.

Bisher gab es in Neusiedl am See einen ÖVP-Bürgermeister. Im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl erhielt der ÖVP-Kandidat Thomas Halbritter 43 Prozent der Stimmen, Böhm kam auf 40 Prozent.

Bei den Gemeinderatswahlen erreichte die SPÖ 38 Prozent der Stimmen und musste einen leichten Verlust hinnehmen. Die ÖVP kam auf 40,6 Prozent - das ist ein Minus von 4,9 Prozentpunkten gegenüber der Wahl vor fünf Jahren.

