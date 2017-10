Mattersburg: Verluste für die SPÖ

In Mattersburg bleibt Ingird Salamon (SPÖ) Bürgermeisterin. Sie musste allerdings Verluste hinnehmen. In Matterburg traten fünf Parteien an.

Ingrid Salamon erhielt 57,9 Prozent der Stimmen. ÖVP-Konkurrent Michael Ulrich bekam 29,9 Prozent. Siegfried Steiner von der FPÖ kam auf füfn Prozent, Sabine Richter von den Grünen auf 2,5 Prozent und Peter Pregl (Liste Zukunft Mattersburg) auf 4,3 Prozent.

Bei den Gemeinderatswahlen musste die SPÖ ein Minus von 7,5 Prozent hinnehmen.

