Oberwart: ÖVP holt Absolute im Gemeinderat

In Oberwart hat sich der amtierende Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) klar gegen seine vier Gegner durchgesetzt. Er wurde mit 58,1 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt. Im Gemeinderat holte sich die ÖVP die absolute Mehrheit.

Im Gemeinderat von Oberwart gewann die ÖVP zwei Mandate dazu: Sie hält jetzt bei 48,9 Prozent der Stimmen und 13 Mandaten. Das bedeutet die absolute Mehrheit. Die SPÖ verlor zwei Mandate und ist jetzt nur mehr mit acht Mandataren im Gemeinderat vertreten. Die FPÖ verzeichnete leichte Stimmengewinne, hält aber weiter bei drei Mandaten. Auch die Grünen sind trotz leichter Verluste weiter mit einem Gemeinderat vertreten.

Rosner: Glücklich und unendlich dankbar

Die Konkurrenz sei so groß wie nie gewesen und man habe eigentlich nicht damit rechnen können, dass das schon nach dem ersten Wahlgang erledigt sei, sagte Bürgermeister Rosner am Sonntag gegenüber dem ORF Burgenland. Über das klare Votum zu seinen Gunsten sei er „glücklich und unendlich dankbar“, so Rosner.

