Güssing: Knor bleibt Bürgermeister

Mit Spannung werden bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen auch die Ergebnisse der sieben Bezirksvororte erwartet. In Güssing verteidigte die SPÖ ihren ersten Platz im Gemeinderat und Vinzenz Knor (SPÖ) bleibt Bürgermeister.

Knor wird auch in den nächsten fünf Jahren Bürgermeister in Güssing sein. Er erhielt bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag 60,5 Prozent und gewann gegenüber der letzten Wahl noch Stimmen dazu. Knor konnte sich damit klar gegen die Kandidaten von ÖVP und FPÖ durchsetzen. Er wertete das Ergebnis als Zeichen für die geleistete Arbeit und dafür, dass die Bevölkerung diese Arbeit anerkannt habe.

ORF

ORF

SPÖ behält auch Mehrheit im Gemeinderat

Im Gemeinderat konnte die SPÖ die 13 Mandate halten. Die ÖVP verlor ein Mandat an die FPÖ und hält nun bei zwölf Sitzen. In Güssing war es bei der Kommunalwahl 2012 zu einem Bürgermeisterwechsel gekommen. Stadtchef Peter Vadasz (ÖVP) war nicht mehr angetreten, ÖVP-Spitzenkandidat Joachim Wolf unterlag Knor, der damals 58,62 Prozent der Stimmen erreichte.

Links: