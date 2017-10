Burgenland-Wahlen bringen erste Bürgermeisterwechsel

Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Burgenland haben am Sonntagnachmittag die ersten Bürgermeisterwechsel gebracht. SPÖ und ÖVP tauschten in einigen Gemeinden die Ortschefs.

Die bisherige SPÖ-Hochburg Hornstein geht an die ÖVP - mehr dazu in Wolf gewinnt Hornstein für ÖVP. Bocksdorf (Bezirk Güssing) und Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) gingen von der ÖVP an die SPÖ und Großmürbisch (Bezirk Güssing) und Tadten (Bezirk Neusiedl am See) von der SPÖ an die ÖVP.

ORF/Elisabeth Pauer

Auch erste Stichwahlen zeichneten sich am Nachmittag ab: Mangels einer absoluten Mehrheit für einen Kandidaten am Sonntag wird in zumindest zehn Kommunen erst in vier Wochen über den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin entschieden. So dürfen etwa Bad Tatzmannsdof (Bezirk Oberwart), Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) die Wähler am 29. Oktober noch einmal ihre Stimme abgeben.

Auszählungsstand

Nach Auszählung in 144 von 171 Gemeinden (Stand 18.28 Uhr) hatte die ÖVP 69 Bürgermeister (inklusive Liste Rohr) und die SPÖ 62 Ortschefs, in 13 Gemeinden gibt es Stichwahlen.

Im FPÖ-Klub verfolgten am Nachmittag Landeshauptmannstellvertreter und Burgenland-Parteichef Johann Tschürtz, Landesrat Alexander Petschnig und Klubobmann Geza Molnar das Eintreffen der Gemeindeergebnisse. Im Bezirk Güssing laufe es für die FPÖ „sehr gut“, meinte Tschürtz. Auch über einzelne Ergebnisse im Bezirk Oberwart herrschte Freude.

Im „Roten Haus“, der SPÖ-Landesparteizentrale, trafen unter anderen der frühere Landtagspräsident Walter Prior, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) sowie Landesparteichef und Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) ein. Niessl bezeichnete erste Ergebnisse als „teilweise sehr gut“. Bei der Volkspartei wollte man sich erst am gegen Abend in der Parteizentrale zusammenfinden.

