Wolf gewinnt Hornstein für ÖVP

ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf hat die langjährige SPÖ-Hochburg Hornstein „eingenommen“: Er gewann die Bürgermeisterwahl gegen die SPÖ-Kandidatin Judith Pratl und erhielt 57 Prozent der Stimmen.

Auch bei der Gemeinderatswahl liegt die ÖVP jetzt mit 55, 8 Prozent der Stimmen klar vor der SPÖ. Die ÖVP hat jetzt 13 Mandate im Gemeinderat, die SPÖ nur mehr zehn - mehr dazu in Alle Ergebnisse im Detail.

Wolf: Das Miteinander immer im Vordergrund

Die ÖVP habe in Hornstein 46 großartige Persönlichkeiten, die mit ihm gemeinsam ins Rennen gegangen seien, sagte Wolf nach der Wahl gegenüber dem ORF Burgenland. Man habe in den vergangenen fünf Jahren für Hornstein gearbeitet und das Miteinander immer in den Vordergrund gestellt. Mit diesem Ergebnis sei man jetzt dafür belohnt worden, so Wolf.

