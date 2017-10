Mühlgraben: Jüngster Bürgermeister

Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) hat seit Sonntag der jüngsten Bürgermeister Österreichs gewählt: Der 20-jährige SPÖ-Kandidat Fabio Halb bekam bei der Bürgermeisterwahl 79,4 Prozent der Stimmen.

Halb setzte sich klar gegen seinen Gegner Armin Schweiter von der Bürgerliste Mühlgraben durch. Im Vergleich zum SPÖ-Ergebnis 2012 bei der Bürgermeisterwahl konnte der junge Kandidat sogar noch um 19,2 Prozentpunkte zulegen.

ORF

Der neue Bürgermeister Halb kann in den nächsten fünf Jahren mit einer absoluten Mehrheit im Gemeinderat regieren. Die SPÖ erreichte bei den Gemeinderatswahlen acht Mandate, die ÖVP zwei und die Bürgerliste Mühlgraben ein Mandat - mehr dazu in Ergebnis Mühlgraben im Detail.

SPÖ

Halb: Intensiven Wahlkampf betrieben

Die SPÖ habe wirklich einen sehr intensiven Wahlkampf betrieben, sei von Haus zu Haus gegangen, um mit den Leuten zu reden und habe wirklich gute Arbeit geleistet, sagte Halb in einer ersten Reaktion gegenüber dem ORF Burgenland. Es sei ein kleiner, schöner Nebeneffekt, dass er selbst jetzt der jüngste Bürgermeister Österreichs sei, doch in erster Linie gehe es um die Gemeinde und um die Zukunft, so Halb. Er habe ein sehr gutes Team hinter sich und freue sich auf die Zukunft.

Links: