So hat Ihre Gemeinde gewählt

In den 171 burgenländischen Gemeinden werden heute die Bürgermeister und Gemeinderäte gewählt. Sobald das Ergebnis Ihrer Gemeinde ausgezählt und offiziell ist finden Sie es hier auf burgenland.ORF.at.

Gewählt werden insgesamt 171 Bürgermeister und rund 3.100 Gemeinderäte. 261.900 Menschen entscheiden am Sonntag über die politische Zusammensetzung in den 171 Gemeindestuben. Bei uns erfahren Sie, wie die Wahl in Ihrer Gemeinde ausgegangen ist und welche Gemeinden bereits ausgezählt sind - mehr dazu in Alle Ergebnisse im Detail.

