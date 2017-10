Einer der letzten „Kaufhaus-Kämpfer“

Viele kleine Gemeinden haben mit Problemen zu kämpfen, denn immer mehr Dorfwirtshäuser und Nahversorger sperren zu. Vereinzelt findet man aber noch echte Kämpfernaturen, für die „Aufgeben“ keine Option ist, so wie etwa die Familie Kainz in Eisenberg an der Pinka.

Helmut Kainz betreibt in Eisenberg an der Pinka (Bezirk Oberwart) gemeinsam mit seinen Eltern das letzte verbliebene Kaufhaus der Gemeinde. Aber nur mit dem kleinen Kaufladen, ließe sich der Lebensunterhalt heute nicht mehr finanzieren. Das Geschäft laufe nicht so richtig gut, so Kainz.

„Ohne Nebengeschäfte geht es nicht“

„Wenn ich das im Alter von 18 Jahren gewusst hätte, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden“, sagt Kainz. In den 1970er- und 80er-Jahren sei das Geschäft sehr gut gelaufen. Heute muss der 51-Jährige allerhand Nebengeschäfte tätigen, damit es sich ausgeht. Das Geschäft alleine sei zu wenig. Mit dem Gasthaus, einem kleinen Weinbau, Lotto und Trafik könne er einigermaßen überleben, sagt Kainz.

Das Geschäft des 51-Jährigen ist an und für sich immer offen. Kainz arbeitet in der Regel an die 90 Stunden pro Woche. Außer am Sonntagnachmittag, da habe man nur bis 13.00 Uhr geöffnet und könne sich später ein bisschen ausrasten. Im zur Seite stehen seine Eltern - „angefangen von 5.00 Uhr bis zum Abend, jeden Tag“, so Seniorchefin Annemarie Kainz. Das Geschäft sei aber das Ein und Alles. Mit den Angeboten im Supermarkt könne man nur schwer mithalten.

„Bis zur Pension treu bleiben“

Viele Eisenberger sind froh, dass es das Kaufhaus Kainz noch gibt, denn nicht nur Lebensmittel werden angeboten, sondern auch Waren, die schon lange den Begriff Ladenhüter verdient haben, zum Beispiel Reißverschlüsse in allen Längen und Farben. Manche dieser Reißverschlüsse würden heute schon mehr kosten als die fertige Hose, sagt Seniorchef Helmut Kainz. Bis zu seiner Pension möchte Juniorchef Helmut Kainz seinem Kaufhaus in jedem Fall treu bleiben.

