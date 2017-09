Arbeitslosigkeit sinkt seit einem Jahr konstant

Seit zwölf Monaten geht die Arbeitslosigkeit im Burgenland konstant zurück. Gleichzeitig verzeichnet man Beschäftigungsrekorde. SPÖ-Arbeitsmarktlandesrat Norbert Darabos geht davon aus, dass sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit im September weiter beschleunigen werde.

Die offiziellen Zahlen zur Arbeitsmarktentwicklung im Burgenland liegen zwar erst am Montag vor, dennoch zeigt man sich seitens der Politik bereits jetzt positiv gestimmt. Es gebe positive Indikatoren, die in die richtige Richtung deuten würden, sagte Arbeitsmarktlandesrat Norbert Darabos (SPÖ). Laut Prognosen der Bank Austria soll die österreichische Wirtschaft in diesem Jahr 2,8 Prozent wachsen. Damit liege man in Europa auf Platz eins, sagte Darabos. Während die Arbeitslosenzahlen weiter zurückgehen würden, habe man mit 107.000 Beschäftigten einen neuen Rekord erreicht, so Darabos.

Höchstes Wirtschaftswachstum der Bundesländer

Das Burgenland habe an der Wirtschaftsleistung Österreichs einen wesentlichen Anteil, denn man sei in Sachen Wirtschaftswachstum Nummer eins unter allen Bundesländern, so Darabos. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit von zuletzt 6,6 im Burgenland werde sich laut Prognosen des Arbeitsmarktservice AMS zur Monatsmitte im September für das Burgenland weiter beschleunigen. Damit würden die Arbeitslosenzahlen seit exakt zwölf Monaten zurückgehen. Darabos sprach von einer Trendumkehr. Zwischen 2008 und 2016 habe es immer steigende Zahlen gegeben, aber seit September gebe es nur noch rückläufige Zahlen, sagte Darabos.