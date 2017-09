Esterhazy präsentiert Ganzjahresprogramm

Rund 7.500 Besucher haben, laut dem Veranstalter Esterhazy, das erste Herbstgold-Festival im Schloss Esterhazy besucht. Nächstes Jahr soll das Motto der Konzertreihe „Krieg und Frieden“ lauten. Darüberhinaus wird Esterhazy 2018 weitere Veranstaltungen im Schloss in Eisenstadt anbieten.

Vor kurzem wurde das Programm „Classic Esterhazy“ in Wien präsentiert. Dabei wolle man im Jahr 2018 im Schloss Esterhazy erstmals ein musikalisches Ganzjahresprogramm anbieten, sagte der künstlerische Leiter Andreas Richter. Man habe erstmalig im Januar ein Konzert gemacht und das sei überraschenderweise zur Gänze ausverkauft. Daran habe man gesehen, dass es auch in den Wintermonaten eine Nachfrage gebe und daher wage man nun auch in dieser Zeit Veranstaltungen anzubieten, so Richter.

ORF

Den Beginn macht die Haydn Philharmonie unter der Leitung von Nicolas Altstaedt am 27. Jänner. Aufgeführt wird Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“. Nicolas Altstaedt und die Haydn Philharmonie werden nächstes Jahr insgesamt drei Konzerte im Schloss Esterhazy geben. Die sommerlichen Picknickkonzerte werden fortgesetzt und Koloratursopranistin Marlis Petersen wird zum Beispiel im November einen Liederabend geben. Im Haydnsaal von Schloss Esterhazy wird 2018 auch die Mozartoper „Die Hochzeit des Figaro“ aufgeführt und zwar vom Freiburger Barockorchester unter Dirigent Rene Jacobs.

ORF

Schicksal der Opernfestspiele weiter ungeklärt

Auf Grund des großen Erfolges der Kinderoper „Die Schneekönigin“ wird es auch nächstes Jahr wieder Oper für Kinder geben. Gespielt wird die phantastische Märchenoper Tulifant von Gottfried von Einem. Bis Ende des Jahres will Esterhazy entscheiden, ob es im Sommer 2019 wieder große Oper im Steinbruch von St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) geben wird. 2018 wird jedenfalls pausiert - mehr dazu in Oper im Steinbruch vor dem Aus.