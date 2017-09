A6: Unfallverursacher mit 1,84 Promille

Am Samstagmorgen hat sich auf der A6 im burgenländisch-niederösterreichischen Grenzgebiet bei Prellenkirchen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Der Unfallverursacher war laut Polizei stark betrunken.

Der 28-jährige Mann aus der Slowakei war mit seinem Geländewagen auf der A6-Nordostautobahn in Richtung Slowakei unterwegs. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall. Der 28-Jährige krachte in das Heck eines 42-Jährigen und wurde durch den Aufprall gegen die Leitschiene geschleudert. Das Fahrzeug kippte daraufhin um, blieb auf dem Dach liegen und fing in weiterer Folge Feuer.

Geländewagen in Vollbrand geraten

Wenig später stand der Geländewagen in Vollbrand. Das Fahrzeug des 42-jährigen Mann kam schwer beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Unfallverursacher stark alkoholisiert

Die Freiwillige Feuerwehr Gattendorf musste den brennenden Gelädewagen löschen und die Fahrzeuge bergen. Die Nordostautobahn musste für die Dauer der Aufräumarbeiten bis kurz nach fünf Uhr Früh gesperrt werden. Ein Alko-Test bei dem 28-jährigen Unfallverursacher verlief positiv. Der Mann hatte laut Polizei 1,84 Promille im Blut. Er wurde angezeigt.