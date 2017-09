Marke Uhudler soll geschützt werden

Die Marke Uhudler soll ähnlich wie Prosecco und Champagner geschützt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass er nur aus dem Südburgenland unter dieser Bezeichnung verkauft werden kann.

Genau an der Stelle - im Gang vor dem Landtagssaal - wo Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) vor knapp eineinhalb Jahren die „Rettung“ des Uhudlers verkündet hatte, präsentiert sie nun die positiven Auswirkungen und ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Marke Uhudler: „16 Hektar mehr wurden bereits ausgepflanzt, mehr Touristen denn je kommen ins Südburgenland. Arbeitsplätze sind schon entstanden und werden entstehen. Die Vernetzung mit dem Tourismus ist noch weiter auszubauen. Nicht nur die Abwanderung kann man damit stoppen, vor allem die Zuwanderung kann man damit forcieren.“

Landesmedienservice Burgenland

Uhudlerland als österreichische Genussregion

Auf 70 Hektar werden rund 450.000 Flaschen Uhudler erwirtschaftet - zu wenig, denn die Nachfrage sei hoch. Eine Zusammenarbeit mit den verschiedenen Genussregionen Österreichs soll zukünftig forciert werden - das Uhudlerland soll Partnerregion der Genussregionen werden, so Christine Woinar von den Genussregionen Österreich. So will man den Uhudler in Österreich besser positionieren und im Schutz der Marke „Genussregionen Österreich“ besser absichern.

ORF

Uhudler schützen wie Prosecco und Champagner

Mittlerweile werden auch andere Produkte mit dem Uhudler veredelt, was dazu führt, dass bei diversen Festen auch Palatschinken, Schokolade, Marmelade und auch Tee mit Uhudler angeboten werden. Die Vielfalt des Uhudlers und die Markenstärke sollen nun auch geschützt werden. Ähnlich wie bereits die geschützten Marken Prosecco oder auch Champagner, soll beim Uhudler sichergestellt werden, dass er mit dieser offiziellen Bezeichnung nur aus dem Südburgenland bezogen werden kann. Rechtsanwalt Werner Dax von Dax und Partner möchte das in den nächsten ein bis zwei Jahren realisieren.

Der Schutz der Marke Uhudler käme der Wirtschaft und dem Tourismus im Südburgenland zugute, so der Südburgenlandmanager Werner Unger.