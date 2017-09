Countdown für Gemeindewahlen

Am Sonntag finden im Burgenland Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. Gewählt werden 171 Bürgermeister und rund 3.100 Gemeinderäte. Zentrale Themen im Wahlkampf waren betreutes Wohnen, Hausplätze für junge Familien und erneuerbare Energie.

Rund 261.900 Burgenländer entscheiden am Sonntag über die politische Zusammensetzung in den 171 Gemeindestuben. Rund zwölf Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme bereits am vorgezogenen Wahltag am 22. September ab. Diesen vorgezogenen Wahltag gab es im Burgenland bei Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen zum ersten Mal - mehr dazu in Vorgezogener Wahltag ein Erfolg.

Die SPÖ ist nach wie vor die kommunalpolitische Nummer eins im Burgenland: In 87 der 171 Gemeinden stellen die Sozialdemokraten den Bürgermeister und sie hoffen ihre Position weiter abzusichern. Die ÖVP, zur Zeit mit 78 Bürgermeistern vertreten, möchte den Abstand zur SPÖ hingegen weiter verringern.

Junge Kandidaten

In beiden Parteien setzt man große Hoffnungen in junge Kandidaten: Der 20-jährige Fabio Halb aus Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf), der für die SPÖ ins Rennen geht, hat gute Chancen Österreichs jüngster Bürgermeister zu werden - mehr dazu in Mühlgraben: Neuer Bürgermeister. Und der jüngste amtierende Bürgermeister Daniel Ziniel (ÖVP) aus Badersdorf (Bezirk Oberwart) ist gerade mal 24 Jahre alt - mehr dazu in Badersdorf mit jüngstem Bürgermeister.

Abgesehen von SPÖ und ÖVP gibt es zur Zeit sechs Bürgermeister, die verschiedenen Listen angehören. FPÖ und Grüne schafften es hingegen bei der Wahl 2012 nicht einen Bürgermeister zu stellen. Gewählt werden die Bürgermeister direkt, die Gemeinderäte hingegen über die jeweiligen Partei-Listen.

Auch 53 Listen kandidieren

Neben SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen und NEOS treten bei den Gemeinderatswahlen auch 53 verschiedene Listen an. In Eisenstadt, Neusiedl am See und Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) stehen sechs verschiedene Wahlwerber auf dem Stimmzettel. Dort könnte es auch zu Stichwahlen am 29. Oktober kommen.

Überschaubar ist hingegen das Angebot in der kleinsten burgenländischen Gemeinde Tschanigraben (Bezirk Güssing). Dort geht die SPÖ konkurrenzlos in diese Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen. Wahlberechtigt sind 60 Tschanigrabener.

