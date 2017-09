150 Jahre Gewerkschaft Bau Holz

Die Gewerkschaft Bau Holz vertritt 25 Branchen und das seit 150 Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums wurde ein Buch herausgegeben und eine Bundesländertour begonnen, die Donnerstagabend im Burgenland in Neutal Station machte.

Rund 120 Festgäste versammelten sich im Museum für Baukultur in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) um gemeinsam mit der Gewerkschaft Bau Holz deren 150. Geburtstag zu feiern. Bundesvorsitzender Josef Muchitsch fasste dabei die wichtigsten Errungenschaften der Vergangenheit zusammen.

„Das Wichtigste war aus Taglöhnern Zeitlöhner zu machen und dementsprechende Arbeitnehmerschutzmaßnahmen zu erreichen, auch Arbeitszeitverkürzungen, Kollektivverträge auszuverhandeln für alle Branchen - das sind sehr schöne Erfolge“, so Muchitsch.

10.000 Mitglieder im Burgenland

Rund 205.000 Arbeitnehmer vertritt die Gewerkschaft Bau Holz derzeit österreichweit, im Burgenland sind es rund 10.000 Arbeiter. Die größte Herausforderung momentan sei es, die Errungenschaften der vergangenen Jahre zu erhalten, sagte der Landesvorsitzende Michael Mohl in Neutal. Konkret nannte Mohl die „Kollektivvertragssicherheit“.

Die Wünsche für die kommenden 150 Jahre formulierte Arbeiterkammerpräsident Gerhard Michalitsch. „Mindestens so erfolgreich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sein, wie in den vergangenen 150 Jahren, mindestens genauso die Entwicklung in der Gesellschaft mitzugestalten, wie es in den letzten 150 Jahren der Fall war“, so Michalitsch.

