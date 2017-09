Pinkafeld: Flüchtlinge laden ein

Heute findet in Österreich der „Lange Tag der Flucht“ statt, eine Initiative zu den Themen Flucht und Asyl. Im SOS-Kinderdorf Pinkafeld laden die Bewohner einer Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zum Austausch.

Im SOS-Kinderdorf in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) leben insgesamt 15 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in einer Wohngemeinschaft zusammen. Es ist eine von zwei kleineren Wohngruppen von SOS-Kinderdorf im Burgenland - mehr dazu in Wohngemeinschaft für Flüchtlinge. Die Jugendlichen kümmern sich gemeinsam um den Haushalt. Zum Tag der Flucht laden die Burschen zum Austausch ein, sagt SOS-Kinderdorf-Leiter Marek Zeliska.

„Wichtig ist, dass die Burschen, die in unserer Betreuung sind, sozusagen wieder ein Gesicht bekommen. Oft redet man nur von ‚den Flüchtlingen‘, aber wir wollen den Burschen einen Namen geben und die Besucher sollen mit ihnen ins Gespräch kommen und deren Lebenssituation kennenlernen“, so Zeliska.

„Beim Essen kommen die Leute zusammen“

Auf dem Programm steht eine Lesung aus Wolfgang Böhmers „Hesmats Flucht - Eine wahre Geschichte aus Afghanistan“, außerdem wird auf traditionellen Instrumenten aus der Heimat der Jugendlichen musiziert. Aber auch der kulinarische Austausch soll im Mittelpunkt stehen, sagt Zeliska. „Was wir alle gemeinsam haben, egal ob im Burgenland oder in Afghanistan: Beim Essen kommen die Leute zusammen. Und so wollen wir alle unsere Besucher zum Abendessen einladen mit traditionellen afghanischen Speisen“, so Zeliska.

Weitere Veranstaltungen zum „Tag der Flucht“ finden im Burgenland im Haus Sarah in Neudörfl (Bezirk Mattersburg), im Diakonie Forum Oberwart und im Caritas Haus Clara in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) statt.

