Arbeiterkammer: Steinmetzbetrieb rudert zurück

Wie der ORF Burgenland berichtet hat, warnte die Arbeiterkammer Burgenland vor einem Steinmetzbetrieb in der Slowakei. Nun zeigt sich die Firma einsichtig, es wurde eine Preisminderung sowie Schadensersatz ausgezahlt.

Der slowakische Steinmetzbetrieb „Paradiso-India“ hat niedrige Preise, beste Qualität und die schnellste Lieferung in ganz Europa versprochen. Doch was auf den Flugzetteln in burgenländischen Haushalten angepriesen wird, entsprach laut der Arbeiterkammer Burgenland nicht der Realität.

Arbeiterkammer Burgenland

Schadensersatz und Preisminderung

Ein Konsument aus dem Bezirk Eisenstadt habe nämlich ungute Erfahrungen mit den Slowaken gemacht. Der gewünschte Grabstein entsprach nicht den Vorstellungen, er war nur sieben Zentimeter dünn. Zunächst reagierte die Firma noch auf Reklamationen, danach brach der Kontakt ab - mehr dazu in Arbeiterkammer warnt vor Steinmetzbetrieb.

Nun gibt es eine erfreuliche Wendung: Die Firma hat aufgrund der Berichterstattung Kontakt mit der Arbeiterkammer aufgenommen und dem Konsumenten nach langen Verhandlungen 2.600 Euro an Preisminderung und Schadensersatz bezahlt. Der Fall konnte somit laut Arbeiterkammer positiv abgeschlossen werden.