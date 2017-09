Neue Weltrekordhalterin im Handyweitwurf

Die Burgenländerin Ivonne Wiener hat beim Tag des Sport einen neuen Damen-Weltrekord im Handy-Weitwerfen aufgestellt. Mit 67,59 Metern konnte sich die junge Pinkafelderin gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Eigentlich ist Ivonne Wiener aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart) Speerwerferin und geht im Sportgymnasium Oberschützen zur Schule. Im Zuge des Tages des Sports am vergangenen Samstag stellte sich die Schülerin aber einer vollkommen neuen Disziplin, nämlich dem Handy-Weitwurf. Mit einer Weite von 67,59 Metern ist der jungen Burgenländerin gleich auf Anhieb eine Bestleistung gelungen. Mit diesem Ergebnis hat sie den Weltrekord der Damen im Handy-Weitwurf gebrochen.

„Beim vierte Mal ist mir der perfekte Wurf gelungen“

„Wir haben uns zuerst aufgewärmt und einmal probiert, wie die Handys am besten fliegen und wie man sie am besten wirft“, sagte Wiener. Insgesamt hatte jeder Teilnehmer vier Versuche bei dem Bewerb. „Die ersten drei Mal habe ich so an die 50 Meter geschafft und beim vierten Mal habe ich dann wirklich die perfekte Flugbahn erwischt und den perfekten Wurf“, so die Pinkafelderin.

Die frischgebackene Rekordhalterin im Handy-Weitwurf Ivonne Wiener im Gespräch mit Radio Burgenland Moderator Michael Pimiskern

Am Ende landete das Handy bei der Bestmarke von 67,59 Metern. Dafür gab es neben einer Auszeichnung auch einen Preis. Aber nicht nur Ivonne Wiener war im Handy-Weitwerfen erfolgreich sondern auch ihr Bruder Adam. Ihm gelang im Bewerb der Herren ein Wurf mit einer Weite von 92,34 Metern, das bedeutet für ihn Platz zehn in der weltweiten Bestenliste des Herren-Handy-Weitwurfs.