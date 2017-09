Eisenstadt bekommt ein Parkleitsystem

Bislang war die Parkplatzsuche in der Landeshauptstadt für Gäste und Bewohner gleichermaßen immer eine Glückssache. Das soll sich ab November ändern, denn Eisenstadt bekommt ein eigenes Leitsystem, das zu den freien Parkplätzen führt.

Die Parkplatzsuche soll so für alle wesentlich einfacher werden. Das neue System wurde extra für die Stadt Eisenstadt entwickelt. Ortsansässige und Besucher sollen so künftig freie Parkplätze in Eisenstadt angezeigt bekommen.

Mischsystem soll Parkplatzsuche erleichtern

Das sei ein neuer Schritt für die Stadt, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Man habe sich für ein Mischsystem entschieden. Dabei gebe es bei den Stadteinfahrten zuerst statische Tafeln. Je näher man zu den Parkflächen komme, umso konkreter würden die Hinweise, dann auch mit elektronischen Echtzeit-Anzeigen. Da sehe man dann gleich wieviele Parkplätze auf welcher Fläche frei seien, so Steiner.

ORF

Parkflächen zielgerichtet anfahren

Das neue Parkleitsystem umfasst 16 digitale und 44 statische Schilder, die zu rund 1.600 Parkplätzen in der ganzen Stadt führen. Das Konzept dazu entwickelte das Team rund um Martin Steinprecher von der Firma designtechnik aus Eisenstadt. Man habe versucht die Pkw möglichst rasch zu den Parkplätzen zu führen, damit sie nicht in der Stadt herumirren müssten und auch das Zentrum umfahren könnten. Dort sei die Belastung ohnehin schon relativ groß, so Steinprecher. Mit dem System könne man zielgerichtet die Parkplätze am Rande des Zentrums anfahren.

Somit trägt das Parkleitsystem auch zum Umweltschutz in der Landeshauptstatt bei. Die Kosten betragen 80.000 Euro und beinhalten die Errichtung der Anlagen sowie die Stromzufuhr. In Betrieb geht das Parkleitsystem Anfang November.

