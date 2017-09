„SongChallenge“ geht an Sebastian Edelhofer

Seit dem Wochenende stehen die Gewinner der heurigen „SongChallenge“, einem Bewerb für junge heimische Musiker, fest. Der erste Platz ging an den Solokünstler Sebastian Edelhofer aus St. Margarethen.

Die „SongChallenge“ ist eine Wettbewerb, den das Landesjugendreferat Burgenland heuer zum vierten Mal ausgeschrieben hat. Junge burgenländische Musikerinnen und Musiker sind dabei aufgerufen, ihre Lieder einzureichen, die dann auf der Onlineplattform songchallenge.at veröffentlicht werden. Mittels Publikums- und Juryvoting wurden danach die Preisträger ermittelt.

Jurywertung sichert Edelhofer Platz eins

Den Gesamtsieg konnte sich in diesem Jahr der junge Solokünstler Sebastian Edelhofer aus St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mit seinem Lied „It´s your time“ sichern. Er konnte vor allem die ausgewählte Fachjury überzeugen. Platz zwei belegte die sündburgenländische Band Mr. Jones. Sie konnten sich im Jahr 2015 bereits über den Sieg beim burgenländischen Bandwettbewerb freuen - mehr dazu in „Mr. Jones“ gewinnen Bandwettbewerb. Der dritte Platz ging an die Metalband „All Your Sorrows“ aus Eisenstadt.

Popmusik siegt

Im Jahr 2017 gab es bei der „SongChallenge“ insgesamt 28 Einreichungen aus dem ganzen Burgenland. Die besten sieben Künstler wurden mit Preisgeld in der Höhe von insgesamt 4.800 Euro belohnt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Songchallenge 2017 waren heuer, bis auf eine Ausnahme, dem Genre Popmusik zuzuordnen. Lediglich „All Your Sorrows“ konnte mit Metal punkten.

Die einzigen Musikerinnen, die einen Preis erringen konnten, nämlich Platz vier, sind „Buiscuits“, rund um die Schlagzeugerin und Komponistin Teresa Müllner aus Forchtenstein (Bezirk Mattersburg).

Die Preisträger der „SongChallenge“ 2017:

Sebastian Edelhofer

Mr. Jones

All Your Sorrows

Buiscuits

Bandroom Casting Couch

Delta / Plusminus (ex aequo)

