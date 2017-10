Läuse - Immer wiederkehrendes Problem

An Burgenlands Schulen gibt es immer wieder Läusealarm. Was tun? Wer gut informiert ist, geht mit dem Thema gelassener um und kann mit den richtigen Maßnahmen den Kopflausbefall schnell beseitigen.

Fast jedes Dritte Kind hat mindestens einmal in seinem Leben Läuse. Sowohl für Kinder, als auch für Eltern stellt die Bekämpfung eine Herausforderung dar. Die zwei bis drei Millimeter großen Kopfläuse werden von Mensch zu Mensch übertragen. An mangelnder Hygiene liegt der Kopflausbefall keinesfalls, so Schularzt Michael Schrief aus Mörbisch.

Pixabay

Mit einem Läuseshampoo aus der Apotheke und einem zusätzlicher Nissenkamm können die Parasiten bekämpft werden. Zur Sicherheit empfiehlt Schriefl eine Wiederholung der Behandlung nach acht bis zehn Tagen. Hausmittel wie Essigspülungen und mehrmaliges Haare-Waschen mit handelsüblichem Shampoo schaden den Kopfläusen nicht.

Viele Mythen

Fehlinformationen rund um die Bekämpfung der Laus gibt es viele. Ein weit verbreiteter Mythos: Läuse springen wie Flöhe. Allerdings sind Läuse nur schnelle Läufer und gelangen von einem Menschen zum anderem, indem sie von einem Kopfhaar zum anderen klettern.

Ein weiterer Irrglaube: Läuse sind vor allem jetzt im Herbst aktiv. Sie haben allerdings das ganze Jahr Saison. Im Burgenland sind Läuse meldepflichtig, heißt es vom Landesschulrat Burgenland - das kann auch anonym in der Schule passieren.

