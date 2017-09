2018: Jubiläumsjahr für Lisztfestival Raiding

Das heurige Lisztfestival im Konzerthaus Raiding ist noch nicht zu Ende. Doch schon jetzt haben die Intendantenbrüder Kutrowatz das Programm für nächstes Jahr präsentiert. 2018 gilt es gleich zwei Jubiläen zu feiern.

Zehn Jahre Intendanz haben Eduard und Johannes Kutrowatz im nächsten Jahr zu feiern. Gleichzeitig wird der Liszt-Verein, der sich um die wissenschaftliche Aufarbeitung von Themen rund um den Komponisten kümmert, 50 Jahre alt. Liszt, der musikalische Grenzgänger, soll im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen. Seine Strahlkraft sei in den letzten Jahren von Raiding aus immer stärker geworden, meinte Intendant Eduard Kutrowatz: „Es ist erwiesen, dass seit der Gründung des Lisztfestivals der Anteil an Werken von Franz Liszt, die international auf den großen Bühnen gespielt werden, gestiegen ist.“

Liszt-Festival 2018: 18 Konzerte in drei Zyklen

Das Liszt-Festival 2018 wartet mit 18 Konzerten in drei Zyklen auf. Tastenkünstler wie Alexej Volodin, Boris Giltberg und Boris Bloch treten auf. Ein Schwerpunkt liegt auf weiblichen Musikstars, wie der Geigerin Lidia Baich, den Pianistinnen Lilya Zilberstein und Beatrice Berrut und den Sängerinnen Ildiko Raimondi und Elisabeth Kulman.

Die beiden Intendanten planen auch die Gründung eines eigenen Klangkörpers für das Festival. Dafür komponiert Eduard Kutrowatz ein Konzert für zwei Klaviere und Orchester, das Johannes Kutrowatz dirigieren wird.

Gründung des Forums „Europa-Liszt-Raiding“

Zum Jubiläum wurde auch das Forum Europa-Liszt-Raiding gegründet, das der grenzüberschreitenden Ideenwelt Franz Liszts gewidmet sein soll, wie Johannes Kutrowatz erläuterte: „Es geht darum, das Herzensanliegen Europa hier in Raiding mit entsprechender Strahlkraft zu versehen, wenn Sie so wollen. Die Teilnahme ist in alle Richtungen offen, also nicht nur für Mitglieder des Liszt-Vereins oder Abonnentinnen und Abonnenten des Festivals, sondern jede und jeder Interessierte ist hier herzlich willkommen.“

Eine Auftaktveranstaltung zum Forum Europa-Liszt-Raiding wird schon am 21. Oktober 2017 abgehalten. Das Lisztfestival 2018 findet im März, Juni und Oktober jeweils an zwei aufeinander folgenden Wochenende statt.

Lisztfestival 2017: dritter Teil ab 18. Oktober

Der dritte und letzte Teil des heurigen Lisztfestivals im Konzerthaus Raiding bietet von 18. bis 22. Oktober noch fünf Konzerte mit Herbert Lippert, den Neuen Wiener Stimmen, dem Janoschka-Ensemble, dem Pianisten Louis Lortie und der Wiener Akademie.