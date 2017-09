WKO bietet Hilfe bei Cyber-Attacken

Die Wirtschaftskammer hat auf Cyberkriminelle reagiert und seit Beginn des Jahres läuft die Aufklärungskampagne „Gemeinsam Sicher“. Ein Pilotprojekt, bei dem auch das Burgenland mitmacht, ist die „Cyber-Security-Hotline“.

Computer und Internet sind aus dem modernen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Eine Schattenseite davon sind Cyberkriminelle, die zum Beispiel versuchen, mit Bestellbetrug, Hacker-Attacken und Kreditkartenmissbrauch Geld zu machen.

Cyber-Security-Hotline als Pilotprojekt

Wenn sich eine Firma einen Computervirus eingefangen hat, nichts mehr geht und vielleicht sogar ein Fall von digitaler Erpressung vorliegt, können sich die Betroffenen an die Cyber-Security-Hotline der Wirtschaftskammer wenden. Neben dem Burgenland machen auch die Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Vorarlberg und Tirol bei dem Pilotprojekt mit.

Hilfe, Tipps und Aufklärung

Von Juni bis Ende August sind 103 Anrufe bei der Hotline eingegangen, fünf davon kamen von burgenländischen Unternehmern. Die Hotline ist sieben Tage in der Woche rund um die Uhr erreichbar. Allein die Tipps von der Hotline können schon helfen, das Problem in den Griff zu bekommen. Bei schwereren Fällen vermitteln die Hotline-Betreuer an Cyber-Security-Experten, wenn das gewünscht ist. Außerdem werden die betroffenen Firmen auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sie Anzeige bei der Polizei erstatten können und an die richtigen Ansprechpartner weitervermittelt.

Schulungen zu IT- und Datensicherheit

Neben dieser Hotline hat die Wirtschaftskammer Österreich zu Beginn des Jahres die Initiative „Gemeinsam sicher“ gestartet - mit Aktionen und Schulungen für Betriebe zum Thema „IT- und Datensicherheit“. Denn laut einer aktuellen Studie sind 72 Prozent der österreichischen Unternehmen bereits einmal mit Cyberkriminalität konfrontiert gewesen, so die Wirtschaftskammer.

