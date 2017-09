Kunst aus Naturmaterialien und Mist

Erwin Pieler macht Kunst aus Mist. Der 50-Jährige kommt aus Rohrbach und im Mittelpunkt seiner Arbeit und seiner waghalsigen, sportlichen Leidenschaft steht das Rad, denn Erwin Pieler ist auch ein begnadeter Einrad-Fahrer.

Erwin Pieler aus Rohrbach ist Europameister im Einrad-Downhill. Das Fahrradfahren hat auch seine Kunst in Gang gebracht. Auslöser war ein kleiner Unfall, erzählte der Künstler: "Ein kleines Stück Holz hat sich in der Schaltung verfangen und mich dann zum Stillstand gebracht. Das habe ich dann mit nach Hause genommen. Und auf irgendeine Art und Weise wollte ich das dann verewigen und habe es dann zu meinem ersten kleinen Kunstwerk gemacht.

ORF

Windspiele und Blumen aus Plastikflaschen

Seit gut 15 Jahren arbeitet Pieler nun mit Naturmaterialien. Er macht kunstvolle Stelen aus Holz, Lampen und Objekte aus Metall, Stein und Weingartendraht, Kapseln und Früchten.

Seit Kurzem fertigt Erwin Pieler auch Recycling-Kunst. Aus alten Plastikflaschen entstehen bunte Windspiele und Blumen. „Mir ist wichtig, etwas Schönes zu erschaffen, ich sag aus Dingen, die andere Leute wegschmeißen oder als nicht mehr so schön empfinden - daraus etwas zu zaubern, was wiederum Schönheit ausstrahlen kann“, so Pieler.

ORF

Viel Handarbeit in jedem Unikat

In den Werken steckt viel Handarbeit. Grobe Stellen oder Risse lässt Erwin Pieler bewusst stehen, um gegen die Ästhetik der Perfektion anzutreten. Viel mehr setzt er auf Witz - vor allem beim Thema Rad stellt er unerwartete Zusammenhänge her: Das Bikermenü serviert Fahrradketten. Der Rennrad-Läufer mit durchdrehendem Zahnkranz. Der Velo-Ceraptor hat ein Ventil als Schwanzspitze.

zurück von weiter

Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft

Alle Skulpturen und Recycling-Objekte von Erwin Pieler sind Unikate. Er will mit ihnen - in der heutigen Wegwerfgesellschaft - ein Zeichen setzen. „Das Gefühl wecken, dass man aus unwertvollen Sachen, bevor man sie wegschmeißt, ein bisschen überlegen kann - das kann jeder, das muss kein großer Künstler sein - was könnte ich noch Schönes daraus machen, bevor es am Müll landet“, erklärte Pieler.

Der 50-Jährige hat einen offenen Blick für Dinge entwickelt, die sich für die Kunst eignen. Und beim nächsten Radausflug wird Erwin Pieler wohl wieder Kostbarkeiten finden.