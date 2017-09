Licht-Forschung: 20 Jahre Lumitech

Lumitech in Jennersdorf gehört zu den Vorzeigebetrieben der High­tech­bran­che des Landes. Bei einigen Anwendungen der LED-Technologie gehört die Firma mit Forschungsschwerpunkt international zu den Marktführern.

1997 haben einige Forscher der TU Graz die Lichttechnologie-Firma Lumitech gegründet. Lumitech hat nach wie vor einen Forschungsschwerpunkt. Das 20-jährige Jubiläum wurde groß gefeiert.

Optoelektronik: Kombination von Optik und Halbleiterelektronik - Produkte und Verfahren, die die Umwandlung von elektronisch erzeugten Daten und Energien in Lichtemission ermöglichen und umgekehrt.

Jennersdorf ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt für seine Firmen im Bereich Optoelektronik. Lumitech war das erste LED-Unternehmen, das im Südburgenland gegründet wurde. Firmensitz war zunächst St. Martin an der Raab. 2001 übersiedelte Lumitech in das damals neue Technologiezentrum Jennersdorf.

ORF

Einer der Gründer ist der Physiker Stefan Tasch. Er stammt aus Jennersdorf. „Wenn man startet, hat man große Visionen. Wir hatten die Vision, mit unserem Licht die Welt zu verändern. Dazu haben wir einen kleinen Beitrag geleistet. Unsere Technologie, die Farbkonversionstechnik, hat sich im Weltmarkt sehr weit durchgesetzt“, so der Physiker.

Forschung an Tageslicht und Warenbeleuchtung

2008 bekam Lumitech den renommierten Österreichischen Staatspreis für Innovation. Das Unternehmen war damals führend bei der Entwicklung von warmweißem LED-Licht. Heute forschen die Mitarbeiter an einem Licht, das dem Tageslicht nachempfunden ist und an Warenbeleuchtung - Textilien oder Lebensmittel in das jeweils richtige Licht zu setzen und so optimal zu präsentieren.

ORF

Wie sich die Firma weiterentwickelt, ist offen, sagt Stefan Tasch: „Uns ist es wichtig, dass wir die Philosophie, die uns auszeichnet, weiterbringen. Wie dann die Unternehmensgröße ausschaut und alles andere, wird sich daraus ergeben. Wir haben diese Vision, mit besserer Beleuchtung für die Menschen. Wir haben auch einen Schwerpunkt für die Warenbeleuchtung, das sehen wir auch als sehr wichtig an.“

Lumitech hat 45 Mitarbeiter - zusammen mit den anderen LED-Firmen im Technologiezentrum Jennersdorf sind es rund 200 Beschäftigte.

National und international bekannt

Die Entscheidung, Lumitech in Jennersdorf anzusiedeln, sei richtig gewesen, sagt Stefan Tasch: Wir sind für dieses Thema auch national und auch international bekannt. Das heißt, wir tun uns nicht so schwer - wie zu Beginn - mit der Mitarbeitersuche. Wir haben also hier ein gewisses Know-how lokal vorhanden. Ich glaube, auf diese Basis muss man auch aufbauen und ein Wechsel kommt für uns nicht in Frage."

