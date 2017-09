Statisten für „Landkrimi“ gesucht

Im Südburgenland laufen die Vorbereitungen für den neuen ORF-„Landkrimi“ auf Hochtouren. Gedreht soll von Kemeten bis Jennersdorf werden. Am Freitag hat das Casting für kleinere Rollen und Statisten in Stegersbach begonnen.

Im Oktober wird es rund um Kemeten, Ollersdorf und Stegersbach spannend. Der Schauspieler Christoph Krutzler klärt im Auftrag der Kripo zum ersten Mal einen Mord in seiner südburgenländischen Heimat. Das sei natürlich eine herrliche Situation. Es sei natürlich ein großes Abenteuer, er werde jeden Tag von zwei, drei Leuten angerufen und nach den Dreharbeiten gefragt.

ORF

Hauptcasting in Stegersbach

Nachdem vorige Woche schon in Jennersdorf nach Filmbegeisterten gesucht wurde, findet das Hauptcasting an diesem Wochenende in einem Gasthof in Stegersbach statt. Drei Damen vom Filmteam treffen die Entscheidung darüber, wer dabei sein darf. Gebraucht werden mehr als 200 Statisten und Laiendarsteller.

ORF

„Wir suchen junge Leute, wir suchen ältere Leute, wir suchen wilde Typen, wir suchen ein paar Polizisten, wir suchen ein paar Kinder“, sagte Regieassistentin Nadja Berke. Schauspielerisches Talent könne zwar nicht schaden, aber am besten sei, man sei einfach authentisch.

ORF

Schwester will großem Bruder über Schulter schauen

Auch Christoph Krutzlers Schwester samt Familie ist unter den Bewerbern. Nachdem sie noch nie Gelegenheit hatte, gemeinsam mit ihrem Bruder vor der Kamera zu stehen, will sie diese einmalige Chance jetzt nutzen. Sie finde es super, dass im Südburgenland gedreht werde und sie ihrem großen Bruder einmal über die Schulter scheuen könne, sagte Dagmar Krutzler.

ORF

Die Dreharbeiten zum ORF-„Landkrimi“ sind nicht nur für Erwachsene ein besonderes Erlebnis. Auch Sarina Sauhammel aus Ollersdorf hofft, dass sie bei den Dreharbeiten mit dabei sein wird. Sie sei schon einmal im Fernsehen gewesen und wolle das einfach wieder machen und bei einem echten Film dabei sein. Am Samstag wird von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in Stegersbach gecastet.