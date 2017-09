Zwei Millionen Schilling in Euro gewechselt

Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben in dieser Woche das Angebot des Euro-Busses der Österreichischen Nationalbank wieder kräftig genutzt: Sie wechselten bei der Tour insgesamt 1.936.155 Schilling in Euro.

Der Eurobus machte diesmal in Eisenstadt, Güssing, Pinkafeld und Neusiedl am See Station. Dabei wurden 2.312 Besucher gezählt. 1.182 von ihnen nutzten die Gelegenheit für den Schilling-Euro-Tausch. 1.130 Kundinnen und Kunden nahmen das Informationsangebot in der Info-Euro-Straße in Anspruch - mehr dazu in Eurobus-Tour in Güssing.