Kinder machen Zirkus

Vorhang auf und Manege frei für den „Circus ZappZarap“ in Pöttsching: Keiner der Artisten ist älter als zehn Jahre. Die Volksschulkinder haben gemeinsam eine Zirkusvorstellung auf die Beine gestellt.

Fakire, Feuerschlucker und Clowns - mehr als 100 Kinder in Pöttsching bieten im Zirkuszelt auf dem Sportplatz des Kinderdorfs alles, was einen Zirkus ausmacht. Es ist ein gemeinsames Projekt der Volksschule und des Kinderdorfs Pöttsching, erklären Direktorin Elke Kamper und Leiterin Angela Hartl. Die Idee sei es gewesen, die Integration von Kindern, die schwächer seien und Probleme hätten, zu fördern und jedem Kind zu zeigen, dass es etwas könne.

Proben für den großen Auftritt

„Kannst du nicht war gestern“

Der „Circus ZappZarap“ sei ein pädagogisches Projekt, erklärte die Pädagogin Vanessa Herentry. Man mache Projektwochen an Schulen, Einrichtungen und Kliniken und mache mit den Kindern, Mitarbeitern und Bewohnern eine Woche Zirkus. Motto des Zirkus-Teams ist "Kannst du nicht war gestern.“

Schon die ganze Woche lang üben die kleinen Pöttschinger Artisten für ihren großen Auftritt. Dabei wachsen sie über sich hinaus: Sie legen sich auf Glasscherben, stellen ihr Talent als Flammenschlucker unter Beweis und turnen am Trapez. Am Freitagabend findet die große Premiere im Zirkuszelt auf dem Sportplatz des Kinderdorfs Pöttsching statt. Am Samstagvormittag gibt es eine weitere Vorstellung, es gibt noch Karten.