Landtag: Spekulationsverbot beschlossen

Der Landtag hat am Donnerstagvormittag einstimmig ein Spekulationsverbot für das Land und sonstige öffentliche Rechtsträger beschlossen. So will man verhindern, dass Steuergeld in den Sand gesetzt wird.

Das Spekulationsverbot sei in die Zukunft gerichtet. Man ziehe damit die Lehren aus der Vergangenheit, sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar am Beginn der Debatte: „Gerade in den ‚Nuller-Jahren‘ sind auf allen Gebietskörperschaftsebenen Risiken eingegangen worden, an denen wir heute noch zu zahlen haben, die sich realisiert haben oder wo die Gefahr besteht, dass sie sich noch realisieren.“

ORF/Andreas Riedl

Diskussion um Praxis uns Gesetz

Das Land habe bereits 2013 reagiert und das Spekulationsverbot in die Verfassung geschrieben, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich: „Mit dem Beschluss heute, wird also die geübte Praxis in ein einfaches Gesetz gegossen.“ Die Gemeinden betreffe das jetzige Gesetz nicht. „Das ist aber auch kein Problem, denn sie wurden schon im Jahr 2009 per Verordnung auf diese Situation eingestellt“, so Hergovich weiter.

In den Jahren davor hätten einige Gemeinden viel Geld verloren, sagte der Bürgermeister von Deutschkreutz, Manfred Kölly (Bündnis Liste Burgenland): „Uns wurde seitens des Landes sogar empfohlen Verträge zu machen. Das Land hat das sogar empfohlen.“

ORF/Andreas Riedl

Unterschiedliche Betrachtungen bei Finanzgeschäft

Christoph Wolf (ÖVP) erinnerte an ein Finanzgeschäft, das von seiner Partei als Spekulation, von der SPÖ als Zinsabsicherung bezeichnet wird. Mit diesem Geschäft würde das Land einen Verlust von 50 Millionen Euro einfahren, sagte Wolf: „Man weiß, dass man bis zur Endlaufzeit im Jahr 2033 damit, mit diese Wette, nie wieder einen Gewinn erwirtschaften kann. Nun muss die nächste Generation draufzahlen, weil wir jährlich mit diesem Geschäft acht Millionen Euro in den Sand setzen.“

Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) wies das zurück und betonte, dass das Land finanziell insgesamt solide und ohne Risiko veranlagt habe. Man habe das Finanzvermögen vermehrt und Schulden abgebaut. Zum umstrittene Zinsgeschäft sagte Bieler: „Heute würden wir diese Entscheidung nicht mehr treffen, das ist auch ganz klar. Damals war es die richtige Entscheidung, daher stehen wir auch dazu.“ Abschließend betonte Bieler, dass es damals dazu auch einen einstimigen Regierungsbeschluss von SPÖ und ÖVP gegeben habe.

