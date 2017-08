Trickdiebin wollte Armbanduhr stehlen

In Ollersdorf (Bezirk Güssing) versuchte am Montag eine junge Frau einem Pensionisten die Armbanduhr zu stellen. In einer Apotheke im Bezirk Eisenstadt waren Geldwechsel-Betrüger am Werk.

Der versuchte Trickdiebstahl in Ollersdorf wurde von zwei Männern beobachtet: Sie sahen wie eine junge Frau aus einem PKW gestiegen ist und auf einen älteren Mann zuging. In weiterer Folge kam es zu einer Schreierei und einem kleinen Handgemenge. Wenig später verließ die Frau den Tatort und versteckte sich.

Immer wieder Trickdiebstähle

Das 79-jährige Opfer gab laut Polizei an, dass die Frau versucht habe, seine Armbanduhr zu stehlen. Die Polizei leitete eine Alarmfahndung ein, das Fluchtauto wurde schließlich bei Oberschützen gestoppt. Im Auto befanden sich nicht nur die Tatverdächtige sondern auch zwei Männer. Die beiden geben vor nichts von dem Vorfall zu wissen, die junge Frau aus Rumänien zeigt sich hingegen geständig. Sie wurde festgenommen.

Laut Polizei komme es immer wieder zu derartigen Trickdiebstählen. „Wir geben immer wieder den Tipp, sich nicht mit fremden Personen auf so ein Gespräch einzulassen oder sich von den Personen angreifen zu lassen. Die wollen lediglich Schmuck oder Geld stehlen. Einfach nicht auf ein Gespräch einlassen, wegdrehen und weitergehen“, so Marion Bieler von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Trickdiebstahl mittels Geldwechsel

Zu einem weiteren Trickdiebstahl ist es auch im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gekommen: In einer Apotheke versuchte ein Pärchen Euro-Banknoten zu wechseln, konkret 10 Euro-Scheine in 20-Euro Scheine. Beim Wechselvorgang gelang es den Tätern weitere Banknoten zu stehlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Ergebnis.