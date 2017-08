Große Nachfrage nach Klimageräten

Die Nachfrage nach Ventilatoren und Klimageräten ist derzeit enorm groß. Eine Herausforderung für den Handel, der bei Hitzewellen in den vergangenen Jahren immer wieder Engpässe zu verzeichnen hatte. Heuer hat man vorgesorgt.

Man habe aus den Erfahrungen vergangener Jahre gelernt, sagt Emil Ifkovics, Verkäufer in einem Elektrogeschäft in Eisenstadt. Von einem Engpass könne keine Rede sein. Handel und Industrie haben heuer einfach besser vorgesorgt, bestätigt auch die Wirtschaftskammer Burgenland. Klimageräte sind noch fast überall erhältlich - egal ob mobile Geräte oder fix zu montierende Split-Geräte. Mobile Geräte kosten zwischen von 300 bis 1.200 Euro, Split-Geräte bekommt man mit Montage ab etwa 1.500 Euro.

ORF

Stromverbrauch leicht angestiegen

Dass momentan sehr viele Klimaanlagen auf Hochtouren laufen, merkt auch die Energie Burgenland. Beim Stromverbrauch gebe es eine leichte allerdings nich signifikante Steigerung, sagt der Vorstandsvorsitzende der Energie Burgenland, Michael Gerbavsits. „Es gibt mehr Klimaanlagen in den letzten Jahren durch die Hitzewellen, aber es gibt auch viel mehr Photovoltaikanlagen. Wenn es heiß ist und die Sonne scheint, wird auch mehr produziert - also die Relation bliebt ungefähr gleich“, so Gerbavsits. Auf die Stromversorgung hat die Hitzewelle also keine Auswirkungen.